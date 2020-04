Alvaro Pereira: “Trasferirmi all’Inter fu l’errore più grande della mia carriera”

Alvaro Pereira torna a parlare della sua esperienza all’Inter. Il laterale uruguaiano, attualmente in forza al River Plate Asuncion, è intervenuto così al quotidiano portoghese Record: “Il trasferimento in Italia? All’epoca, Fucile e Cristián Rodriguez se n’erano andati. E ricordo che avevo avuto una forte discussione con mister Vítor Pereira, ma solo per questioni calcistiche. Gli dissi che sarei rimasto se ci fosse stato bisogno di me, ma che in caso di buona offerta me ne sarei andato via. Il mio desiderio professionale era quello di vincere alzando ancora l’asticella e alla fine preferii quindi andarmene. Comunque, quello (il trasferimento all’Inter, ndr) fu il più grande errore della mia carriera”.

Foto: Twitter ufficiale Inter