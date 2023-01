Morata rassicura i propri fan: “Alice ora è uscita dall’unità di terapia intensiva, sta meglio”

Arrivano ottime notizie sulle condizioni di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, alle prese con complicazioni post-parto. Tramite il proprio profilo Instagram l’attaccante ha voluto rasserenare tutti i suoi fan, aggiornandoli sulle condizioni di Alice: “Ciao a tutti! Alice ora è uscita dall’unità di terapia intensiva ed è nella stanza molto meglio e si sta riprendendo con Bella. Sto ancora assorbendo tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi insegnato ancora una volta una lezione. Sei senza dubbio un combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti dentro. Sei la cosa migliore che mi sia capitata e la mia vita senza di te non avrebbe alcun senso. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora grazie a tutto il popolo del CUN per la loro delicatezza e cura. Grazie Dr. Muñoz ea tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Devi goderti ogni momento. Grazie a tutti”.

Foto: Instagram Morata