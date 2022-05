ALVARO FERNANDEZ, IL MIGLIOR UNDER 23 DELLO UNITED

Alvaro Fernandez è il vincitore del premio Denzil Haroun Reserve-Team Player of the Year Under 23 del Manchester United per la stagione 2021/22.

Il giovane ritirerà il trofeo all’Old Trafford mercoledì sera, 18 maggio, prima che la squadra Under 18 del club affronti il ​​Nottingham Forest nella finale della FA Youth Cup.

Spagnolo, classe 2003, Fernandez, è arrivato allo United dal Real Madrid nel 2020, per arricchire le giovanili dei Red Devils. Riceverà il premio da Nick Cox, capo dell’Academy United, e da Harry Maguire, capitano del club.

Il diciannovenne si è regolarmente allenato con la prima squadra nelle ultime settimane, dopo una stagione stellare a livello giovanile, ed è stato convocato per la prima volta in prima squadra per la partita di Premier League, dello scorso aprile, contro il Chelsea.

Il responsabile della Accademy dello United, Cox ha dichiarato: “Alvaro è stato un artista eccezionale da un gruppo davvero forte di giocatori all’interno della nostra squadra Under 23. Manteniamo deliberatamente giovane questa fascia d’età e questo è certamente dimostrato dal fatto che Alvaro ha vinto questo premio nonostante abbia compiuto 19 anni solo a marzo. Alvaro è cresciuto molto in questa stagione, giocando un ruolo importante in Premier League 2, Youth League, EFL Trophy e facendo progressi anche con l’Under 19 della Spagna. Ha costantemente affrontato le varie sfide che gli sono state poste di fronte e dovrebbe essere molto orgoglioso di come si è adattato al calcio inglese. Alvaro è stato anche un ottimo modello e supporto per i suoi compagni di squadra, mostrando tutte le caratteristiche che l’Academy vuole vedere dai nostri giovani giocatori. Le opportunità che si è guadagnato per viaggiare con la prima squadra e sperimentare quell’ambiente sono estremamente ben meritate grazie al suo duro lavoro e alla sua dedizione”.

Conosciamo meglio, quindi, le caratteristiche di questa giovane stellina dello United. Esterno sinistro, abile sia come terzino che a tutta fascia in un 3-5-2.

Nella scorsa stagione in Under 23, ha collezionato 23 presenze, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. E’ stato protagonista anche in Youth League, con 3 gol. E’ un giocatore con una abilità di corsa, ottimo scatto, discreto dribbling e capace di fornire buoni cross per le punte. E’ stato convocato alcune volte in prima squadra ma non ha mai esordito in Premier League.

Alvaro Fernandez è cresciuto nella cantera del Deportivo La Coruna, con cui ha iniziato nel 2017. Nel 2018, il Real Madrid lo prelevò e lo inserì nel suo settore giovanile, con cui ha giocato nell’Under 17 e nell’Under 19, prima di passare nell’estate 2020, allo United.

E’ nel giro della Nazionale spagnola Under 19, con cui ha collezionato alcune presenze, ed ha avuto anche una convocazione nell’Under 21, senza però esordire.

La vittoria del premio come Under 23 dell’anno, è fondamentale per il suo percorso di crescita. Succede a gente come Tuanzebe (orsa al Napoli), Januzaj, Giuseppe Rossi, che vinse nel 2005-06. Un premio che avvalora le qualità del ragazzo, che può essere un elemento dal futuro davvero importante.

Bisognerà ora valutarlo, magari, nei primi campionati professionistici, dove dovrà dimostrare tutte le aspettative, e fare quel salto di qualità che ora ci si attende da lui.

Foto: Twitter Manchester United