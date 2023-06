Alvarez primato storico: è il primo a vincere il Triplete e il Mondiale la stessa stagione

Julian Alavarez nella storia. Il giovane attaccante del Manchester City è il primo giocatore della storia del calcio a vincere il Mondiale e il Triplete nella stessa stagione. Stagione stupenda per il classe 2000 che, nonostante ieri non sia sceso in campo al servizio dei citizens, ha festeggiato un primato incredibile. Alvarez è diventato il decimo calciatore della storia a vincere nella stessa stagione Mondiale e Champions League. Un’accoppiata storica.

Un ristretto gruppo di nove giocatori aveva vinto la Coppa dei Campioni e la Coppa del Mondo nella stessa stagione. Sei di loro ci sono riusciti insieme: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Uli Hoeness hanno regalato al Bayern la prima Coppa dei Campioni a maggio 1974, mentre sette settimane dopo hanno battuto l’Olanda nella finale mondiale a Monaco. Gli altri tre giocatori hanno vinto il Mondiale dopo la Champions League con il Real Madrid: Christian Karembeu nel 1998, Roberto Carlos nel 2002 e Raphaël Varane nel 2018. Sami Khedira è quasi entrato in questo club nel 2014, ma un infortunio nel riscaldamento gli ha impedito di giocare la vittoriosa finale di Coppa del Mondo contro l’Argentina. Meno due mesi prima aveva trionfato in Champions League.

Nel 2010 il primato Triplete-Mondiale la stessa stagione lo aveva sfiorato l’interista Wesley Sneijder, vincitore del triplete con l’Inter, ma poi perse la finale del Mondiale contro la Spagna.