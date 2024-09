Alvarez: “Mi sto adattando, sto capendo ciò che vuole Simeone”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Julian Alvarez ha così parlato del suo inizio all’Atletico Madrid: “Mi alleno da qualche settimana, piano piano sto capendo ciò che Simeone vuole e ciò di cui la squadra ha bisogno da me. Mi sto adattando, mi hanno aiutato molto”.

Sulla differenza tra le richieste di Simeone e Guardiola: “Tutti i tecnici hanno le loro cose e io cerco di dare il mio a tutte le squadre”.

Infine: “Arrivano partite importanti, le prepareremo come sempre. È bello tornare in Argentina e incontrare di nuovo la gente. Affronteremo Cile e Colombia, sono sfide importanti come ho detto, bisogna continuare ad aggiungere. Pensiamo a vincere ogni partita, siamo sempre più vicini alla qualificazione. Lavoreremo per continuare a migliorare e provare a raggiungerlo”

Foto: Twitter Alvarez