Alvarez: “Francia? Sappiamo cosa vuol dire, ma per vincere dobbiamo battere chiunque”

L’Argentina Under 23 è ufficialmente ai quarti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. E adesso per loro ci saranno i padroni di casa: la Francia. presentare la sfida attesa del 2 agosto in programma al Matmut Atlantique di Bordeaux ci ha pensato Julian Alvarez, attaccante argentino del Manchester City a margine del match trionfato contro l’Ucraina: “È una cosa fantastica. Sappiamo cosa vuol dire la Francia, in più è in casa. Ma noi abbiamo le carte in regola e per raggiungere la finale bisogna battere chiunque, quindi quando toccherà a noi ce la metteremo tutta. Siamo forti, ci piace questo tipo di partite. Con la nostra voglia, il nostro entusiasmo e la nostra qualità giocheremo una buona partita”, ha detto La Araña ai microfoni di Diario Deportivo Olé.

Foto: Instagram Julian Alvarez