Altro record per Yamal: è il più giovane di sempre a segnare in un Clasico

Altra serata da record per Lamine Yamal. La stellina del Barcellona un anno fa, è diventato il giocatore più giovane a giocare in un Clasico: aveva 16 anni e 107 giorni. Stasera, l’esterno catalano ha compiuto un altro passo nel suo percorso trionfale: è diventato il più giovane a segnare in una partita tra Barcellona e Real Madrid, a 17 anni e 106 giorni. Ricordiamo che il Barcellona ha vinto 4-0 al Santiago Bernabeu.

Foto: sito Barcellona