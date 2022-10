Altro record per Ciro Immobile! Dopo essere entrato nella top 10 dei marcatori all time della Serie A, il capitano biancoceleste raggiunge quota 21 gol nelle coppe europee con la Lazio. Grande traguardo per lui che ha staccato così il suo ex allenatore Simone Inzaghi. Per Immobile, 16 centri in Europa League e 5 in Champions League.

Foto: Twitter Lazio