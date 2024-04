Altro record negativo per Pioli: nessun allenatore del Milan ha perso più derby

La sconfitta nel derby di Milano che ha consegnato lo scudetto all’Inter ha sancito un altro record negativo per il tecnico del Milan Stefano Pioli. L’allenatore emiliano, infatti, non solo è il primo tecnico a perdere sei derby consecutivamente, ma è anche, in generale, l’allenatore ad aver perso più stracittadine tra tutte le competizioni, con ben 10 k.o. subiti per mano dei rivali nerazzurri.

Foto: sito Milan