Altro hotel per Cristiano Ronaldo: nuova apertura a Marrakech

Cristiano Ronaldo non è solo un campione nel calcio, ma anche nel mondo dell’imprenditoria. Quest’oggi la stella portoghese ha aperto il suo quinto hotel di lusso a Marrakech, in Marocco, dove è nato il Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Situato in una delle zone più in della città, l’hotel dispone di ben174 camere (con 5 differenti prezzi che variano dai 190 ai 447 euro a notte, ma con la dicitura CR7 su ciascuna di esse), 5 sale riunioni, una spa extra lusso, palestre e diversi ristoranti.

FOTO: Instagram Ronaldo