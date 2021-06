Altri record in vista per Cristiano Ronaldo. Sarà l’unico giocatore ad aver disputato 5 Europei

Cristiano Ronaldo ha ancora fame di record e in questo Europeo ne potrà battere altri. L’attaccante portoghese è, infatti, l’unico giocatore in attività ad aver disputato già 4 campionati europei e questo che partirà l’11 giugno sarà il quinto. Un record assoluto per lui. Inoltre potrà battere il record di Platini per il maggior numero di gol fatti ad un Europeo. Il francese ne ha segnati 9, CR7 è anche a 9 e basterà una rete per superare il record. Come riporta Uefa.com Cristiano Ronaldo potrà battere il record anche di presenze. Lui ne ha 56 negli Europei e deve battere Buffon fermo a 58.

Foto: Twitter Juve