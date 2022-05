Giornata di verdetti in tanti campionati d’Europa. Il Club Brugge ha trionfato in Belgio, ottenendo il terzo titolo consecutivo. Decisivo il successo in casa dell’Anversa. In Olanda il titolo va all’Ajax, a cui basta il pari per 2-2 in casa del Vitesse per laurearsi campione. I lancieri hanno avuto la meglio in un avvincente duello del PSV Eindhoven.

FOTO: Twitter Ajax