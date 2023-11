Altobelli sul Mondiale ’82: “Siamo passati dalle stalle alle stelle”

Intervenuto alla Hall of Fame a Coverciano, Alessandro Altobelli, ha così parlato del Mondiale ’82: “Il Mondiale del 1982 è stato particolare, speciale. Siamo passati dalle stalle alle stelle. Iniziò malissimo, critiche su critiche. Ma noi avevamo un grande allenatore, Bearzot era il nostro uomo in più. L’Italia aveva studiato tutto prima. Nelle prime partite facemmo male perché Bearzot capì che le partite sono 7 e l’Italia va per vincere e arrivò alla migliore forma fisica a partire dalla quarta partita. La condizione fisica migliore nelle partite più importanti, fu quello l’aspetto decisivo”.

Foto: Instagram Altobelli