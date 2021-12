Altobelli su Lukaku: “Marotta non lo riprenderà mai, ormai ha fatto il suo tempo in nerazzurro”

Alessandro Altobelli, attraverso un intervento alla Gazzetta dello Sport, ha commentato le parole di Lukaku sull’Inter: “Ha fatto il suo tempo in nerazzurro, ha dato forse anche di più di quel che poteva. Ma oggi è un’altra Inter, che sta giocando un calcio bellissimo e redditizio in cui segnano tutti. Vero che non ha ancora vinto nulla, ma la strada è quella giusta e quindi Lukaku farebbe bene ad impegnarsi di più per svoltare al Chelsea. Marotta non lo prenderà mai. E io farei lo stesso. L’Inter non può spendere, ed escludo che il Chelsea sia così fesso da cederlo in prestito gratuito. Marotta finora non ha sbagliato una mossa. Credo che eventualmente farà soltanto piccoli aggiustamenti”.

FOTO: Instagram Altobelli