Altobelli su Lukaku: “Ha bisogno di un allenamento particolare, deve guadagnarsi la permanenza”

L’ex attaccante Alessandro Altobelli, attraverso un intervento a La Gazzetta dello Sport, ha commentato il rendimento di Romelu Lukaku con l’Inter: “Ho un mio pensiero: Romelu pesa oltre 100 kg. Ha bisogno di essere allenato in maniera particolare, non può seguire lo stesso percorso di Lautaro, ad esempio. Conte lo spremeva fino a tirarne fuori il massimo, oggi probabilmente non è così. È un fatto fisico: con Conte arrivava sul pallone due giorni prima degli altri. Lo metterei alla prova: deve guadagnarsi la permanenza trascinando l’Inter da qui a fine stagione”.

Foto: Instagram Inter