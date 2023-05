Altezza delle porte iregolari: la Corte d’Appello accoglie il ricorso del Varese. Retrocede in Eccellenza la Folgore Caratese

Il Città di Varese resta in Serie D. La Corte d’Appello Federale accoglie il ricorso del club, dopo il playout perso contro la Folgore Caratese. che quindi retrocede in Eccellenza.

Perchè il Varese aveva fatto ricorso? Domenica, prima del match, la società aveva ravvisato un’irregolare altezza delle porte del rettangolo di gioco della squadra ospitante, e aveva presentato all’arbitro riserva scritta, procedendo poi via PEC al reclamo ufficiale, con la richiesta di non omologazione del risultato. Facendo seguito alla bocciatura di citato reclamo, il Città di Varese ha dato mandato all’Avvocato Mattia Grassani, esperto in Diritto Sportivo, di presentare ricorso alla Corte Federale di Appello: che quest’oggi ha già dato ragione ai biancorossi, infliggendo la sconfitta a tavolino alla Folgore Caratese. Che retrocede così in Eccellenza.

Questo il comunicato del club: “Città di Varese comunica che il ricorso prontamente presentato alla Corte Federale d’Appello, in merito alla gara playout Folgore Caratese-Varese, è stato accolto assegnando ai biancorossi la vittoria a tavolino per 3-0, risultato che garantisce la permanenza in Serie D”.

Foto: logo Varese