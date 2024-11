Altalena di emozioni in Uruguay-Colombia: 2-2 al 96′, al 101′ la vince la Celeste con Ugarte

Che il match tutto sudamericano tra Uruguay e Colombia non sarebbe stato per deboli di cuore, era un dato quasi scontato. Ma il finale del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è uno di quei finali che rimarranno nei ricordi per un po’: punteggio in equilibrio al 96′, con la Colombia che è riuscita ad agguantare il pareggio in extremis. Ma Ugarte, centrocampista del Manchester United, ha spezzato i sogni di gloria colombiani, poco dopo il centesimo minuto. Un tiro di destro nella mischia, sporcato dalla difesa avversaria, porta quindi alla vittoria della Celeste, dopo una gara senza esclusione di colpi.

Foto: Instagram Ugarte