Altafini: “Insigne deve stare tranquillo, anche Maradona e Pelè hanno sbagliato dei rigori”

José Altafini, ex calciatore e campione del mondo, ha parlato così della Supercoppa di ieri a Radio 1 Station: “Come verrà ricordata questa finale? Secondo me la chiave della partita è stata la parata Szczesny sul colpo di testa pazzesco di Lozano, quando si era ancora sullo zero a zero. Se il Napoli avesse segnato lì, sarebbe cambiata tutta l’inerzia della gara.

Cosa dico ad Insigne? Deve stare tranquillo, perché tanti campioni, in passato, hanno sbagliato dei rigori. Tra questi ricordiamo Maradona, Pelè, Messi. Addirittura Baggio e Baresi hanno sbagliato nella finale del mondiale 1994. Capita a tutti, non deve demoralizzarsi, ancorché sia anche il leader della squadra. Un segnale di ripresa per la Juve? Io credo che per fortuna l’Inter ha vinto contro i bianconeri, perché la Juventus sicuramente recupererà i punti persi per strada e sarà la squadra da battere per vincere il campionato. Ha un’ottima panchina fatta di alternative che sono pari agli uomini che scendono in campo da titolari. Conosco l’ambiente Juve e so benissimo che non sbagliano mai due partite di fila”.

Foto: zimbio