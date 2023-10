Altafini: “Al Milan manca un vice Giroud di spessore e prende troppi gol in contropiede. Napoli? Garcia è bravo ma a volte non capisco le sostituzioni che fa”

Questo il commento di un ex rossonero come Josè Altafini, intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io Sport”. Il calciatore di origine brasiliana ha commentato il match di ieri sera tra la squadra di Pioli e quella di Allegri. Ecco le sue parole:

“Il Milan ha avuto due problemi negli ultimi anni, non ha un centravanti da sostituire a Giroud, che anche se gioca male fa comunque gol, e poi manca un’ala destra. Purtroppo prende sempre gol in contropiede, che è quello che ieri ha causato l’espulsione di Thiaw, tra l’altro. Gatti ha fatto cinque falli di fila su Leao e non è stato mai ammonito, ma solo all’ultimo. E non è possibile che un giocatore possa distruggere l’iniziativa di un avversario con così tanti falli”.

Su Napoli-Milan: “Nell’ultima partita gli azzurri hanno giocato molto bene, Kvaratskhelia è un giocatore fortissimo e punterà su di lui. Il Milan recupererà Theo Hernandez che è un punto di forza e Maignan che è il portiere più forte del mondo. Sarà una partita molto incerta. Garcia è un bravo allenatore ma mi ha lasciato perplesso quando ha sostituto Osimhen o Kvaratskhelia”.