Alphonso Davies nominato Ambasciatore dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

Durante il raduno della Nazionale canadese in Florida in vista delle qualificazioni Concacaf per la Coppa del Mondo 2022, Alphonso Davies è stato nominato ambasciatore di buona volontà dell’Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR) delle Nazioni Unite. Rivelazione del Bayern Monaco, il 20enne è impegnato a sostegno del programma Onu a favore degli sfollati. Per il calciatore si tratta di un impegno profondo che si lega alla propria storia: nato in un campo profughi in Ghana, dove i suoi genitori sono fuggiti dalla guerra civile in Liberia, Davies ha raggiunto il Canada con la sua famiglia all’età di 5 anni. Fu lì che iniziò a giocare a calcio, notato dai Vancouver Whitecaps prima del grande salto in Europa e Bayern Monaco, con cui vinse la Champions League la scorsa estate. Queste le parole del laterale bavarese, che ancora ricorda il suo recente passato: “Voglio spiegare al grande pubblico quanto sia importante aiutare i rifugiati, non importa dove si trovino, nei campi o nelle città, nei paesi che confinano con il conflitto o nei paesi di reinsediamento come il Canada. I rifugiati hanno bisogno del nostro sostegno per sopravvivere, ma anche dell’accesso all’istruzione e allo sport, per realizzare il loro potenziale e prosperare.Dove sarei oggi se fossi rimasto in questo campo profughi in Ghana?”.

I’m honoured to become a Goodwill Ambassador for UNHCR and to speak up for @refugees everywhere. I have come a long way from the refugee camp where I was born & worked hard to get where I am today. But I’ll never forget where I started. #AD19⚡️ pic.twitter.com/kfR1yHSAf3 — Alphonso Davies (@AlphonsoDavies) March 24, 2021

Foto:Twitter Bayern