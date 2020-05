ALPHONSO DAVIES, IL VELOCISTA DEL BAYERN CRESCIUTO IN UN CAMPO PROFUGHI

Nato inizialmente come ala, è stato retrocesso al ruolo di terzino sinistro: infatti, lo scorso ottobre, Niko Kovac lo ha mandato in campo per sostituire l’infortunato Lucas Hernandez. Davies non lo ha fatto rimpiangere, anzi. Terzino dotato di una buona intelligenza tattica e un ottimo dribbling, si è inserito da subito negli schermi dei bavaresi, mantenendo il posto da titolare anche dopo l’arrivo in panchina di Flick. Altra sua caratteristica importante è il suo sinistro chirurgico: spesso, infatti, cerca la conclusione, trovando la rete o creando occasioni appetibili per i suoi compagni. E, ovviamente, la sua pazzesca velocità, che l’episodio di martedì sera rappresenta alla perfezione: partito da oltre la metacampo e con parecchi metri da recuperare su Haaland – ormai praticamente quasi a tu-per-tu con Neuer – il canadese ha bruciato l’avversario con un intervento pulito e decisivo che ha permesso ai suoi di tirare un sospiri di sollievo. Un intervento che, come già detto, lo ha portato alla pazzesca velocità di 35,5 km/h: uno scatto da vero e proprio velocità, che ha portato il compagno di squadra Thomas Muller ha ribattezzarlo Meep Meep [Beep Beep, in italiano, ndr], the Roadrunner, come il famoso uccello velocista dei cartoni animati della Warner Bros.