Alphonso Davies: “Dopo l’allenamento non ho nulla da fare. Sono solo e perdente”

Nel corso di una diretta Twitch, Alphonso Davies si è lasciato andare a un sfogo che farà discutere. Così l’esterno del Bayern: “La vita da calciatore professionista è fantastica, ti rilassi e ti diverti. Ma dopo l’allenamento non ho nulla da fare dal momento che non ho una famiglia e la mia ragazza non vive con me. Probabilmente ho cinque amici, ma fondamentalmente sono solo e mi sento un perdente popolare. È preoccupante non avere qualcosa da fare, soprattutto quando i tuoi amici hanno un lavoro”.

Foto: Instagram ufficiale Alphonso Davies