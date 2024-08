Almqvist si presenta ai tifosi del Parma: “Voglio dimostrare ciò di cui sono capace”

Pochi minuti fa si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Pontus Almqvist. L’esterno d’attacco ex Lecce si è mostrato soddisfatto ed entusiasta dell’approdo in maglia crociata, e si è presentato ai tifosi subito dopo l’apertura e le parole del direttore sportivo Pederzoli.

Le prime impressioni: “Sono onorato di essere qui a Parma. Un club storico, quando sono venuto a conoscenza dell’interesse ho subito avuto sensazioni positive. Mi sto trovando molto bene, come se fossi qui da tanto tempo. La città mi piace ed è tranquilla, son di essere in un club di professionisti”.

Le sue caratteristiche: “Ho giocato in tante posizioni, tutte le posizioni d’attacco, esterno su entrambe le fasce o anche centrale. Mi va benissimo giocare in tutti e tre i ruoli, sarà il mister a scegliere. Son molto veloce, ho una buona tecnica, voglio dimostrare ciò di cui sono capace”.

L’esperienza a Lecce: “A Lecce ho imparato che non bisogna mai mollare, ogni gara è difficile, contro le big come contro le piccole. Tutti possono vincere, bisogna rimanere concentrati per l’intera gara, possono esserci alti e bassi rapidamente”.

Foto: Instagram Almqvist