Almqvist al 93′ e Hainaut al 96′, il Parma riacciuffa il Lecce nel recupero: 2-2. Espulsi Guilbert e Cancellieri

Il primo squillo della gara arriva al 12′ ed è per gli ospiti: azione tutta di prima degli uomini di Pecchia. Hernani libera Man che entra in area e prova una cosa a metà tra un passaggio ed un tiro. Pallone che viene deviato da Gaspar e per centimetri termina sul fondo. La gara si sblocca al 32′: Ramadani riceve nel cerchio di centrocampo e va subito in verticale. Coulibaly non legge il taglio di Dorgu che si ritrova davanti al portiere e realizza il gol del vantaggio per i salentini. La ripresa si apre con l’espulsione di Guilbert tra le fila dei padroni di casa. Ma l’inferiorità numerica per gli uomini di Gotti dura poco. Infatti, al 57′ Cancellieri viene espulso per un fallo da ultimo uomo, ristabilendo così la parità numerica. E, appena due minuto dopo, è arrivato il raddoppio del Lecce con una punizione potente di Krstovic. Il Parma porta tanti uomini in area di rigore. Al termine di una mischia il pallone arriva sui piedi di Almqvist che beffa Falcone e realizza il più classico dei gol dell’ex. Ma non è finita. Dopo aver sprecato tanto, il Lecce si fa riprendere. Palla messa in mezzo da Anas, Dorgu si perde Hainaut che di testa batte Falcone.

Foto; Instagram Parma