Almeyda: “Mercoledì avevo detto che avremmo giocato per vincere. I giornalisti inglesi mi risero in faccia. Ma dopo la partita non li ho visti”

Il tecnico dell’AEK Atena, Matias Almeyda, si toglie qualche sassolno dalle scarpe dopo la vittoria in casa del Brighton di De Zerbi.

Queste le sue parole: “Mercoledì avevo detto che avremmo giocato per vincere e due giornalisti inglesi hanno riso. Dopo la partita non li ho visti. Cerchiamo di essere rispettati in Europa e volevamo ottenere un buon risultato. Non vogliamo che qualcuno ci sottovaluti o ci derida”.

Foto: twitter personale