Alluvione Valencia, anche l’Empoli scende in campo per aiutare. Il comunicato

Anche l‘Empoli ha deciso di scendere in campo per mostrare sostegno alla popolazione della Spagna fortemente colpita dall’alluvione che ha messo in ginocchio le zone attorno Valencia. Questo il comunicato diffuso dal club di Serie A sui propri canali: “Un piccolo gesto per aiutare chi ha perso tutto. Dana che si è abbattuto nelle scorse settimane su Valencia e le zone circostanti ha portato devastazione e sofferenza, con oltre 200 morti, tantissime persone sfollate e una popolazione chiamata a rialzarsi dopo quanto successo“.

“Tutti coloro che vorranno dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite, potranno donare ai volontari presenti scarpe, intimo, cappelli, vestiario per bambini, abbigliamento antipioggia, coperte, che saranno poi consegnate alla comunità valenciana. Abbiamo bisogno di tutti voi, aiutiamo insieme Valencia!“.

Foto: Empoli Logo