Alluvione in Toscana: la FIGC dispone un minuto di raccoglimento

La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per le gare del weekend per le vittime dell’alluvione di queste ore in Toscana.

Questa la nota: “Si comunica che il Presidente Federale ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma dalla giornata odierna fino alla giornata di lunedì 6 novembre p.v., per onorare la memoria delle vittime dell’allusvione nella Regione Toscana”.

Foto: sito FIGC