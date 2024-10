Alluvione in Spagna. Il Real Madrid dona un milione di euro per aiutare le vittime

La Spagna in queste ore sta vivendo momenti tragici per l’alluvione che ha devastato la Comunità Valenciana, causando quasi 200 vittime. In tante sono state le associazioni che stanno portando una raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà. Tra queste il Real Madrid che sarebbe stato impegnato proprio contro il Valencia in Liga in questo weekend.

Il club campione d’Europa ha deciso di sostenere questa campagna di aiuto con la donazione di un milione di euro per aiutare le famiglie che si trovano in questa situazione.