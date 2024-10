Alluvione a Valencia, il club chiede il rinvio della gara col Real Madrid

A causa della violentissima alluvione che ha colpito Valencia e la sua provincia nelle ultime ore, il club spagnolo ha ufficialmente richiesto alla Liga di rinviare la gara che si sarebbe dovuta disputare il 2 novembre, contro il Real Madrid. La decisione spetta adesso all’organo istituzionale, ma tutte le condizioni in gioco fanno credere che la richiesta verrà accettata. Stesso destino coinvolgerà tutte le partite dei club valenciani, compreso Levante-Málaga, in programma lunedì 4 novembre. Il Real Madrid accetterà con ogni probabilità l’opzione rinvio, e si è messo a disposizione per qualsiasi tipo di supporto. Qui di seguito il comunicato ufficiale del Valencia, rivolto alla popolazione colpita dall’alluvione.

“Il Valencia vuole porgere le sue più sincere condoglianze ai familiari e agli amici dei defunti a causa della #DANA. Tanta forza a tutte le popolazioni colpite e alle collettività che stanno lavorando sulla prevenzione e sulle conseguenze degli effetti della tempesta. Il Club ribadisce che siamo a disposizione delle autorità e dei comuni interessati per aiutare il più possibile”.

Foto: Instagram Valencia