All’Olimpico con biglietti irregolari: 13 tifosi del Feyenoord in Questura

Ai tornelli dello stadio Olimpico di Roma sono stati fermati 13 tifosi del Feyenoord per avere in possesso dei dati irregolari. In particolare, secondo quanto riferiscono fonti della Questura di Roma, sui ticket in possesso dei tifosi olandesi erano riportati dati anagrafici difformi rispetto a quelli indicati sui documenti. Dopo i primi accertamenti del fatto, tutti e tredici i tifosi sono stati portati in Questura a poche ore della partita che decreterà una semifinalista della prossima Europa League.