Alli: “Quando tornerò sarà tutto più bello. Voglio giocare i Mondiali 2026”

Il centrocampista dell’Everton Dele Alli non gioca da ormai quattordici mesi, esattamente dal 26 febbraio 2023. Il classe 1996, in un’intervista rilasciata a Sky Sports UK, ha espresso tutta la sua voglia di ritornare a calcare il campo. Queste le sue parole:

“Conosco il mio livello come giocatore e so dove posso arrivare. So cosa posso fare se la mia testa e il mio fisico stanno bene. Ovviamente sono deluso dall’infortunio in questo momento, ma sono entusiasta all’idea di tornare a giocare. È difficile per me anche guardare le altre partite, sono stati otto mesi duri. Si può impostare un promemoria sul telefono e io ne ho uno ogni giorno alle 11 che dice: ‘Mondiali 2026’. Questo è il mio obiettivo per ora. La gente dirà che non gioco da un anno ma non mi interessa, conosco il mio livello. L’unico obiettivo che ho è il Mondiale in questo momento. Ovviamente sono infortunato e ho un contratto con l’Everton, quindi la mia mente è impegnata giorno per giorno ad assicurarmi che il mio infortunio sia guarito e che io sia nella migliore condizione possibile dopo l’estate. Comincerò ad allenarmi alla fine della stagione, quindi significa che non dovrò avere fretta. All’Everton sono stati fantastici con me e non conosco le loro intenzioni. Io voglio restare in Premier League, essere ai massimi livelli e giocare contro i migliori giocatori. Il contratto in scadenza è una grande opportunità per mostrare quanto possa essere straordinaria questa storia. Ho attraversato tutto questo solo per dimostrare che quando tornerò, sarà tutto più bello”.