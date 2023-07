Alli: “A 24 anni ho pensato di ritirarmi, con Mourinho il momento più triste”

Durante l’intervista concessa a Overlap, Dele Alli è tornato a parlare del periodo difficile che sta attraversando, rivelando anche di aver pensato al ritiro dal calcio giocato a soli 24 anni durante la sua parentesi al Tottenham sotto la guida di José Mourinho: “È difficile individuare il momento in cui è iniziato. Probabilmente il momento più triste per me è stato quando Mourinho era l’allenatore, credo avessi 24 anni ed ero in una brutta situazione. Ricordo di essermi guardato allo specchio e mi chiedevo se non fosse giunto il momento di ritirarmi a 24 anni. È stato un momento straziante”.

Poi ha proseguito: “Facevo molte feste in quel periodo ma ciò che hanno scritto i tabloid non era reale. Mi chiamavano ‘party boy’ ben prima che io facessi tutto ciò. Questo ha portato le persone ad avere una percezione diversa su di me”.

Foto: Twiter Besiktas