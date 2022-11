Allenatori: tra quelli liberi Iachini e Stellone con la media punti più alta in B

Panchine che saltano senza soluzione su continuità, allenatori che non hanno pace, esoneri più o meno annunciati. Insomma, il solito disastro. Tra gli allenatori in carica dell’attuale Serie B la media-punti più alta è quella di Pippo Inzaghi (1,86), seguito di Liverani (1,80), Pecchia (1,64), Grosso (1,57), Clotet (1,57), Bucchi (1,57), D’Angelo (1,50), Corini (1,50), Bisoli (1,37), Lucarelli (1,34), Tesser (1,34), Castori (1,33), Gorini (1,31) e Longo (1,28). Dionigi, fresco di esonero, chiude questa classifica con 1,13 punti a partita, ulteriore conferma della sua grande difficoltà in una categoria così importante. Tra gli allenatori liberi la media punti migliore è di Iachini (1,59), ma subito dopo c’è Stellone (1,57) che nella scorsa stagione ha compiuto un’autentica prodezza alla guida della Reggina. In terza posizione Oddo (1,37), quindi Aglietti (1,35), Nesta (1,35), D’Aversa (1,33), Breda (1,30), Brocchi (1,24), Zenga (1,16) e Zaffaroni (0,94).

foto: sito Empoli