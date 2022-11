Allenatori italiani da record in Champions, Ranieri: “Il nostro calcio è una raffinatezza tattica”

Agli ottavi di Champions League ci sono cinque tecnici italiani: Ancelotti, Conte, Spalletti, Inzaghi e Pioli. Durante l’intervista concessa ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Claudio Ranieri, ha così parlato del calcio italiano: “Se sono sorpreso nel vedere 5 tecnici italiani agli ottavi di Champions? Per niente. Gli azzurri non sono andati al Mondiale per una serie di congiunture sfortunate che prescindono dal valore della nostra scuola di allenatori. La A non sarà il campionato più bello del mondo, ma la raffinatezza tattica è cifra stilistica del nostro calcio. Gli stranieri che arrivano ci mettono un po’ per esprimere il proprio potenziale, ma poi hanno tutti gli strumenti per decollare. Bisogna ammettere che in qualche occasione siamo persino esagerati. Le diagonali, le scalature, le coperture preventive. Poi però quando un giocatore va in qualsiasi altra parte del mondo è pronto a tutto e sa fare tutto”.

Foto: Twitter Roma