L’Equipe e i dieci nomi per il dopo Pochettino: Zidane in pole. Fra gli outsider Inzaghi e Thiago Motta

L’esperienza di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain è giunta, con ogni probabilità, al capolinea: l’eliminazione dalla Champions League maturata per mano del Real Madrid ha infatti segnato un punto di non ritorno nell’avventura dell’allenatore argentino nella capitale francese, con le strade del tecnico e della società prossime a separarsi. Ragion per cui si è aperto il toto-nomi relativo al suo successore, con il profilo di Zinedine Zidane che secondo L’Equipe è il più gradito alla società transalpina.

Altri nomi sul tavolo sono quelli di Massimiliano Allegri e Antonio Conte, ma non mancano gli outsider che secondo il giornale potrebbero interessare alla società. Fra questi spuntano Cristophe Galtier (lo scorso anno campione di Francia con il Lille), Mikel Arteta, Lucien Favre, Diego Simeone, Erik ten Hag, Simone Inzaghi e Thiago Motta.

Foto: sito ufficiale Real Madrid