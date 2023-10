Allenatore Gremio: “Suarez a fine anno andrà via”

Luis Suarez andrà via dal Gremio al ternine del suo contratto, che scadrà il prossimo 31 dicembre. La conferma il suo allenatore Renato Portaluppi in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Luis Suarez non resterà con noi, alla fine di quest’anno se ne andrà. Ci mancherà, è un giocatore insostituibile e per me è stato un enorme privilegio poter lavorare per lui. Luis concluderà la sua avventura in Brasile con tutti gli onori del caso, è arrivato a gennaio e ha dimostrato di avere un istinto del gol ancora intatto”.

Foto: Instagram personale