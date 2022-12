Allenatore dell’anno IFFHS: l’elenco dei candidati. Ci sono Ancelotti, Spalletti e Mourinho

L’IFFHS (International Federation of Football History and Statistics), l’organo della FIFA che si occupa di statistiche e record, ha stilato una lista di candidati al premio di miglior allenatore per club del 2022. Tra i candidati figurano anche Carlo Ancelotti, favorito per la vittoria, Luciano Spalletti e José Mourinho. Lo scorso anno vinse Thomas Tuchel.

Di seguito l’elenco completo dei candidati: Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Jose Mourinho, Luciano Spalletti, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Hugo Ibarra, Walid Regragui, Brian Schmetzer, Albert Riera.

Foto: twitter personale