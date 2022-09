Allenatore Basaksehir: “Fiorentina favorita, contro di loro sarà tosta. Ma noi siamo fiduciosi”

Emre Belozoglu, allenatore del Basaksehir, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Conference League contro la Fiorentina: “Domani si sfidano due squadre di qualità, la Fiorentina ha una storia da top club e per noi sarà una partita difficile. Però siamo pronti, faremo tutto ciò che potremo, vogliamo continuare così nella fase a gironi”. Poi, sugli avversari: “Hanno perso alcuni punti ma sono ancora favoriti, noi però speriamo di poter continuare a giocare bene. Sarà tosta, ma siamo fiduciosi, entriamo in campo per vincere”.

E ancora: “Se abbiamo analizzato la loro squadra? C’era il Besiktas, non avevamo tempo. Dopo la conferenza però ci sarà l’analisi specifica. Sappiamo comunque che hanno giocatori di qualità, ce ne sono di cose da fare”.

Foto: Twitter Fenerbahce