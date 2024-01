Allegri: “Yildiz? Un gol che fanno i grandi giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato della rete di Yildiz: “È un gol che fanno i grandi giocatori. Lui è un ragazzo giovane e deve rimanere tranquillo”

Poi su Chiesa: “L’ha avuto lui come gli altri subentrati un impatto notevole. Con la Roma Federico era in panchina anche perché veniva da una settimana in cui si era mezzo allenato. Anche stasera comunque chi è entrato dalla panchina l’ha fatto con la cattiveria giusta, bisogna continuare a lavorare e migliorare. Abbiamo fatto una buona partita per come ci siamo proposti in fase offensiva, dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio”.

Foto: Twitter Juve