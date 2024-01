Allegri: “Yildiz più due attaccanti? Me lo chiedono spesso”

Massimiliano Allegri ha risposto in maniera sorridente alla domanda sull’impiego di tre attaccanti nella sua Juventus: “È una cosa che mi chiedono molto spesso, è un tema che dipende molto dai momenti durante la stagione, dalle sensazioni dei ragazzi, dallo stato di forma e da come ci siamo allenati. Per noi adesso l’importante è fare un passo alla volta per affrontare il Frosinone giovedì prossimo. Non è detto che non accada in futuro”.

Foto: Twitter Juventus