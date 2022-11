Allegri: “Vlahovic lo valuto domani, non sta bene. Chiesa ci sarà. Partita della svolta? No, il campionato è lungo”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve nel derby d’Italia.

Queste le sue parole: “È una partita importante perchè è il derby d’Italia molto sentita ed è bella da giocare”.

Come stanno Bremer, Vlahovic e Di Maria? “Sono recuperati, l’unico dubbio è Vlahovic perchè non sta bene e domani devo valutare. Su Bremer e Di Maria? Devo decidere se farli giocare entrambi o solo uno ma devo valutare”.

Domani quante partite nella partita ci saranno? “Dipende dallo svolgimento della partita. Loro sono forti fisicamente e sono molto esperti, servirà una bella partita, con coraggio, sapendo i loro punti di forza. Bisogna lavorare su quello. Domani ci aspettiamo una bella partita da entrambe le parti. Sarà diretta da Doveri che è alla 200 partita in Serie A e gli faccio i complimenti e l’in bocca al lupo per domani. Sarà una gara da gestire al meglio”.

Su Chiesa: “Chiesa l’ho trovato bene è stato una piacevole sorpresa. Lui doveva solo sbloccarsi e adesso devo solo aumentare il minutaggio. Domani sarà sicuramente della partita”.

Vedremo Locatelli davanti alla difesa? “Non ho ancora deciso la formazione. I centrocampisti mercoledì hanno fatto tutti bene, ma domani sarà una partita completamente diversa rispetto a quella contro il PSG, perchè l’Inter è una squadra diversa”.

In cosa è maggiormente migliorata la Juve? “Siamo più attenti e sereni durante la partita. Nella mancanza dei giocatori d’esperienza, che dovevano essere il perno della squadra abbiamo trovato dei giovani che hanno giocato partite importanti su cui possiamo fare affidamento”.

Ancora su Vlahovic? “Domani mattina vediamo se sarà a disposizione. Ha questa infiammazione pubalgica. Non sappiamo se sta bene perchè ha saltato degli allenamenti. Se sta bene e mi darà la disponibilità verrà in panchina altrimenti è inutile portare un giocatore che non può giocare”.

Domani è decisiva? “No, partita della svolta no, il campionato è lungo, però ci darebbe la possibilità di dare continuità di risultati sapendo di affrontare un avversario forte. Decisiva anche per l’Inter? No assolutamente no. Fa parte del campionato, poi dopo ci saranno 25 partite. Siamo a rincorrere e c’è una squadra come il Napoli che sta facendo un campionato straordinario”.

Bonucci e Di Maria verso una maglia da titolare? “Non lo so, domani mattina valuterò e deciderò. L’importante è avere tutti a disposizione perchè serviranno tutti”.

Chiesa e Kostic possono giocare insieme? Magari nei finali di gara? “Sono due ruoli completamente diversi. Federico è piu un attaccante che puo svariare sull’esterno. Possono tranquillamente coesistere. Dipenda dalla partita”.

Come ha visto Miretti e Fagioli? “Bene come tutti. Bisogna sempre mantenere l’equilibrio e riabituarsi a vincere. Questa fa parte di un percorso di squadra e di una crescita con giovani e giocatori più esperti che danno una mano sia a loro che a me. Avere Bonucci, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro e Di Maria che danno l’esempio è importante per i ragazzi”.

Foto: twitter Juventus