Allegri: “Vlahovic domani non ci sarà. Da lunedì parleremo di chi rimane e di chi va via”

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha dato alcune indicazioni sulla formazione e chi sarà out: “Dusan è fermo da una settimana e domani non ci sarà, come non ci saranno Bremer, Fagioli, De Sciglio e Pogba. Vlahovic in una stagione fra pubalgia e difficoltà ha fatto 10 gol in campionato”.

Il saluto a Paolo Bianco: “Paolo Bianco l’anno prossimo comincerà la sua esperienza da allenatore, dovrebbe andare a Modena. Sono molto contento perché ha trovato le giuste motivazioni e ha le potenzialità per fare l’allenatore. Quei giovani ch vengono con me e poi vogliono intraprendere la carriera da allenatore, sono solo contento. Vuol dire che qualcosa gli ho lasciato e mi rende orgoglioso”.

Ha parlato con i calciatori in scadenza?: “Coi ragazzi parlo quotidianamente. In questo vortice in cui siamo passati, da Siviglia a oggi ci sono stati tanti eventi, non abbiamo parlato di niente. Da lunedì parleremo di tutto, di chi rimane, di chi va via. Abbiamo solo pensato a tirar fuori le energie per finire la stagione”.

Foto: Allegri twitter ufficialer Juventus