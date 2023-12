Allegri: “Vittoria importante per allungare su quelle dietro”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma: “Giocare contro la Roma non è mai semplice, il primo tempo abbiamo rischiato un paio di situazioni con palloni messi in mezzo da Dybala ma la squadra è rimasta compatta e unita e nel secondo abbiamo approcciato bene. Era importante vincere per allungare su quelle che sono dietro. Con la vittoria abbiamo allontanato la Roma per la zona Champions. Abbiamo fatto 43 punti che sono tanti ma dopo il 7 faremo il punto su come è andato il girone di andata”.

Poi ha continuato: “In questo momento stiamo anche discretamente bene fisicamente, stasera abbiamo anche sviluppato delle buone geometrie di gioco cominciando a usare tutto il campo. Dobbiamo ancora migliorare nelle diagonali di passaggio ma la squadra ha fatto bene, soprattutto è tornata ad avere paura di prendere gol”.

Su Vlahovic: “Stasera ha fatto una bella partita, in crescendo perché sta meglio fisicamente. L’abbiamo cercato abbastanza e potevamo farlo anche di più. Può ancora crescere e giocare sia da solo che con un altro”.

“L’Inter è avanti a noi di due punti e stanno facendo una stagione straordinaria, noi cerchiamo di stare vicino a loro sapendo che stiamo facendo un percorso diverso rispetto al loro. Basti vedere la rosa che abbiamo, con tanti giovani, ma siamo contenti di quello che siamo. Un altro che presto potremo vedere è Nonge, che è giovane e sta crescendo. Va un po’ raddrizzato ma sa giocare molto bene al calcio”, ha concluso infine Allegri.

Foto: Twitter Juventus