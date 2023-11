Allegri: “Vittoria importante per allungare il margine sulle inseguitrici. Inter favorita? Per il campionato si. In una gara secca può succedere di tutto”

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il successo con il Cagliari.

Queste le sue parole: “Era importante vincere perchè comunque ci metteva in una condizione buona di classifica, soprattutto per mantenere o allungare sulle inseguitrici. Vincere le partite non è semplice, il Cagliari veniva da un ottimo momento. Dopo il 2-0 ci siamo un pochino fermati nella gestione della palla, bastava farla circolare un po’ più velocemente a destra e a sinistra e viceversa, poi abbiamo preso un gol su un contropiede, su calcio d’angolo nostro. Però può capitare. Fortunatamente è capitato in una partita che è stata ininfluente”.

Lo step che può fare questa squadra è dal punto di vista realizzativo? “Bisogna essere un pochino più efficaci, con più serenità nella scelta dell’ultimo passaggio, però è una squadra in crescita, che ha uno spirito straordinario e anche stasera lo ha dimostrato. Ha portato a casa questa vittoria, sanno che per portare a casa le vittorie dobbiamo fare questo tipo di partite. Se all’inizio del campionato ci scomponevamo un attimino quando non trovavamo il gol ora invere rimaniamo compatti all’interno della partita. Per noi è stato un risultaot molto importante”.

Bene il secondo tempo: “Già negli ultimi 15 minuti del primo tempo le gambe giravano già in modo diverso. Abbiamo fatica nei primi 30 minuti, nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo la squadra già si era più sciolta, avevamo alzato il ritmo della corsa e della velocità della palla. Siamo rientrati molto bene, nel secondo tempo, sopprattutto nei primi 15 minuti, abbiamo fatto molto bene. Poi bisognava fare gol, prima, non siamo riusciti a farlo, però la squadra è rimasta compatta, poi abbiamo sfruttato bene le palle inattive a favore. Da lì la partita poteva essere ancora più in discesa, ma sapevamo che il Cagliari è una cosa noiosa, ha molti saltatori di testa ed era importante vincere. Stasera i ragazzi lo hanno fatto con merito”.

A Mckennie non rinunci mai, ti dà solidità. “West sta facendo un campionato importante, credo sia anche una crescita di maturazione del ragazzo. E’ andato via dalla Juventus, è tornato, si è messo in discussione, ci ho parlato chiaramente e su questo deve continuare, perchè siamo solamente alla dodicesima e lui ha qualita fisiche che sopperiscono anche a qualche errore tecnico. Però tecnicamente stasera ha fatto una buona partita anche tecnicamente, soprattutto quando cominciano ad allargarsi gli spazi lui diventa devastante”.

L’Inter è favorita anche tra due settimane? “In una partita secca non lo so, perchè in una partita secca può succedere di tutto. L’Inter sicuramente è la squadra strafavorita del campionato, insieme al Napoli e al Milan stesso. Noi siamo lì, dobbiamo cercare di rimanere lì, ma soprattutto per il vantaggio sulle quinte. L’Inter non è stata costruita quest’anno, è stata costruita già da 4-5 anni per vincere lo Scudetto, uno lo ha vinto e ha la forza per vincerlo anche quest’anno, ha grandissime possibilità”.

Foto: Instagram Allegri