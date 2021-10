Allegri: “Vittoria fondamentale. L’episodio del rigore alla Roma? Non ho visto nulla…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa bianconera dopo il successo contro la Roma. Di seguito un estratto delle sue parole:

Sulla vittoria

“Passo avanti perché abbiamo fatto un passo avanti in classifica riagganciandoci al gruppetto di testa. Contro una Roma che ha tecnica e forza e che non merita di perdere. Dobbiamo migliorare quando arriviamo vicino all’area, dobbiamo determinare di più perché quando partiamo a campo aperto possiamo fare cose importanti. Loro son stati molto bravi. La squadra ha fatto una buona partita, poi in questa gare gli episodi determinano. Dopo l’1-0 cercavamo la giocata risolutiva prendendo dei contropiede. Quando vinci e hai la palla non devi forzare, nel secondo tempo abbiamo gestito un po’ meglio. C’era una squadra che voleva portare a casa il risultato. La classifica? Quando avremo finito il prossimo ciclo vedremo dove siamo. Alla sosta vi dico lo step successivo. In questo momento dobbiamo mirare a quelli che abbiamo davanti. Domenica abbiamo una bella partita, ma stasera era molto più importante di quella con l’Inter perché potevamo attaccarci a quelli davanti”.

Su Chiesa

“Ha fatto una buona prestazione mettendosi a disposizione della squadra. Poi ogni tanto puoi giocare meno bene di altre, però si è messo a disposizione. Ci sono le sostituzioni che possono fare la differenza, Kulusevski aveva gamba fresca e ha fatto bene”.

Sulle condizioni della squadra in generale

“L’unico da valutare è Chiellini che ha fatto una partita intensa. Alex Sandro ha riposato, Cuadrado e Danilo hanno fatto una grande partita. Devo vedere martedì come stanno, c’è McKennie che ha riposato, Arthur che aumenterà il minutaggio. Dovremo vedere martedì”.

Su Arthur

“È al 100% di questo momento, che non è il suo massimo. Ha aiutato Locatelli e Bentancur nella gestione della palla”.

Su De Ligt

“Domattina farà gli esami, ma ha colpito anche me: ieri abbiamo fatto allenamento, ci sono stati 5 minuti di riscaldamento, partitella con le mani, e vedo De Ligt che non si muoveva. Poi è arrivato il fastidio all’adduttore. L’abbiamo fermato e tenuto fuori, non credo sia grave ma sono rimasto sorpreso anch’io”.

Sull’episodio del rigore assegnato alla Roma

“Non ho visto nulla e parlato con nessuno. Ho solo sentito dire che dopo il rigore ci fosse un fallo di Mkhitaryan. Così mi hanno detto, ma non ho visto nulla”.

Foto: Twitter Juventus