Allegri: “Vinto con un pizzico di fortuna. Nessuna svolta, da domani riazzeriamo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha così commentato il successo dei bianconeri per 2-0 nel derby d’Italia contro l’Inter, partendo dal protagonista della serata Adrien Rabiot: “Ci ho parlato prima dell’eventuale trasferimento, gli ho solo detto che alla Juve era stimato, che lo considero un grandissimo giocatore con margini di miglioramento importanti. Ha l’età della maturità e ha fatto una partita straordinaria. Detto questo, aggiungo che è stato bello vedere la partita. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma quando hai un atteggiamento propositivo e ti metti a disposizione dell’altro riesci a portare a casa il risultato”.

Poi ha proseguito parlando del modulo utilizzato dai bianconeri: “Sicuramente ha dato più certezze, ma le certezze maggiori sono quelle di una squadra che corre tutta insieme, si aiuta, si abbassa dietro la linea della palla. All’inizio giocavamo mezzora, poi uscivamo dalla partita. Ora anche nei momenti di difficoltà rimaniamo in partita e questo è un passaggio importante. Questo spirito qui è uno spirito importante”.

Poi ha proseguito il suo intervento commentato il successo bianconero: “Cosa mi rende più orgoglioso? Tornare a battere l’Inter dopo aver perso tre volte e pareggiato una. Poi era importante vincere uno scontro diretto. Abbiamo giocato bene anche tecnicamente, rischiando solo una volta su Lautaro. Quando giochi le partite con quest’atteggiamento è difficile prendere gol. Svolta? Non è questione di svolta. Il campionato è lungo. Abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, soprattutto in Champions, perché abbiamo fatto una brutta Champions. Abbiamo battuto una grandissima squadra, ma da domani riazzeriamo tutto e pensiamo a Verona, sempre una gara difficile, e Lazio. Poi tireremo una riga”.

Infine, ha parlato della distanza di 10 punti che separa la Juventus dal primo posto: “In questo momento bisogna vedere chi sta davanti: siamo a due punti dal quarto posto, il campionato è ancora lunga. Il Napoli sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa succeda. L’obiettivo è fare il massimo. Ma sappiamo che ci sono squadre importanti. Non dobbiamo pensare che con la vittoria di stasera si siano risolti tutti i problemi, bisogna migliorare altre situazioni, recuperare altri giocatori e pensare un passettino alla volta”.

