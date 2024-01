Allegri: “Vincere a Lecce è complicato. Obiettivo principale: non prendere gol”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani sera a Lecce. “Ho parlato con Kean per sapere come sta. Domani rientra a correre, poi ho già parlato il direttore per lui. Gerarchia sugli esterni? Non è scontata perchè Cambiaso ha giocato da mezzala ed è molto valido tecnicamente. Ora è un giocatore importante. Lo scudetto? Non si deve parlare di niente. Domani dobbiamo vincere a Lecce che non è facile. Obiettivo numero 1 non prendere gol in trasferta perché nelle ultime abbiamo sempre subito una rete. Giochiamo la partita e proviamo a vincere perchè sono punti importanti. Prima facciamo i punti per la zona Champions meglio è. Vincere a Lecce è complicato. Lo scorso anno abbiamo vinto 0-1. Le partite vanno giocate perché partiamo dallo 0-0”.

La Juventus sta bene, ha fatto un buon allenamento ieri. Domani saranno assenti Rabiot e Chiesa. Rabiot ha avuto un affaticamente sul polpaccio, invece Federico ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio e verrà rivalutato”.

Foto: Twitter Juve