Allegri: “Una vittoria in meno per lo scudetto. Mandzukic? Sempre decisivo. Su Dybala…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter: “I ragazzi hanno fatto una bella partita, l’Inter ci ha messo in difficoltà con le mezzali, faticavamo su di loro. Abbiamo perso tante palle e rischiato, poteva succedere di tutto. Nel secondo tempo, poi, ho messo il 4-4-2 con Mandzukic a sinistra, Dybala è cresciuto e siamo migliorati correndo in avanti e concedendo poco. Cancelo? Sul gol è stato bravo a mettere palla sui terzini, dove loro pagavano in fisicità nei nostri confronti. Ha sofferto Politano perché era troppo stretto, mentre invece doveva stare aperto sui cambi di gioco. Spettacolo? Stasera serviva una partita efficace e concreta, dopo la prima mezzora abbiamo giocato meglio. Cancelo ha fatto una buona partita, Mandzukic ha segnato, Ronaldo ha lavorato molto. Anche Dybala ha fatto molto bene, poi ho messo Douglas Costa per portare palla. Bisogna vincere con intelligenza e testa, il campionato non finiva oggi e non dovevamo assolutamente perdere. Era importante vincere oggi, rimaniamo a +8 con una vittoria in meno per lo scudetto. Mandzukic? Io guardo a chi vince e l’ultimo centravanti nel Bayern Monaco che ha vinto la Champions League e ha fatto il Triplete era Mandzukic. È un giocatore che pesa, che anche nelle giornate no sta dentro la partita con fisicità ed è decisivo”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus