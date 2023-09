Allegri: “Troppa euforia, alziamo le antenne. Vlahovic e Chiesa sono a disposizione”

Domani alle 18.00 la Juventus giocherà in trasferta sul campo del Sassuolo. Queste le parole in conferenza di Massimiliano Allegri: “In questo momento bisogna drizzare le antenne perché c’è troppa euforia in giro. Da una parte è bello, dall’altra ci toglie energia e attenzione. Siamo solo alla quinta di campionato domani, col Sassuolo negli ultimi anni son sempre state gare complicate. Domani troveremo ambiente e squadra tosti, con grande rivalsa. Dobbiamo fare una partita di grande tecnica. Vlahovic e Chiesa? Hanno fatto differenziato un giorno, Vlahovic un po’ di mal di schiena mentre Federico il flessore affaticato ma sono a completa disposizione“.

Foto: Instagram Allegri