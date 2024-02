Allegri: “Thuram mi ha meravigliato. Yildiz l’ho visto meglio”

Massimiliano Allegri ha parlato anche dei singoli protagonisti della sfida tra Inter e Juventus, partendo da Thuram: “Nell’Inter mi sta meravigliando Thuram. Noi andiamo per fare un risultato positivo, poi vediamo alla fine della partita. La concorrenza fa bene ai ragazzi. Da questo ne trae beneficio tutta la squadra e infatti quelli che entrano dalla panchina sono sempre pronti a dare qualcosa in più. Yildiz l’ho visto meglio, ma non ho ancora deciso chi giocherà”.

Foto: Twitter Juventus